Белорусская таможня узнает о поступившем платеже в течение минуты

С октября таможня узнает о поступивших платежах в течение минуты с момента их уплаты. На 3 часа быстрее по сравнению с обычным поступлением.

Мало того, что быстро, так отныне ещё и круглосуточно 7 дней в неделю весь год, обеспечивая при этом режим времени, максимально приближенный к реальному. И даже в случае уплаты ночью или в выходной день информация об уплате таких платежей будет доступна таможенным органам в течение нескольких минут.