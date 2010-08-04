Белорусская строительная отрасль в 2010 году увеличит экспорт услуг в три раза

Только за полгода на зарубежных объектах наши строители заработали в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

В планах новые контракты с Россией на строительство жилья для военных. Очередной договор о выполнении работ на миллиард долларов планируют заключить в Венесуэле. Заинтересованность работой строителей из Беларуси высказывают в Туркменистане и Ливии.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

– Прорабатываются контракты по строительству железной дороги – 150-километрового участка, завода по производству керамической плитки, утеплителя из базальтового волокна, объекты соцкультбыта. В общей сложности контракты подготовлены на миллиард долларов.