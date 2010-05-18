Белорусская сторона ставит под сомнение беспристрастность генерального советника по иску Беларуси к России о пошлинах на нефтепродукты

Согласно решению экономического Суда СНГ таким человеком выступает гражданин России Юрий Мишальченко.

По заявлению Министерства юстиции Беларуси такое решение может противоречить принципам равенства сторон и справедливости. Речь в данном случае идет о рассмотрении иска нашей республики к правительству России в отношении, неправомерного взимания таможенных пошлин на нефтепродукты. В исковом заявлении отмечается, что имеет место нарушение международных договоров в рамках СНГ и ЕврАзЭС, создаваемого Таможенного союза, не говоря уже об имеющихся соглашениях между Беларусью и Россией. В судебном процессе правительство Беларуси представляет Министерство юстиции.

В содержащемся на сайте Минюста сообщении обращается внимание, что Юрий Мишальченко, кроме того, что является гражданином одной из сторон по делу, работает на профессорских должностях в вузах, имеющих прямые связи с правительством Российской Федерации. А оно, напомним, проходит ответчиком по делу. В Минюсте подчеркивают, что возможность беспристрастного осуществления Юрием Мишальченко своих функций в данном случае вызывает обоснованные сомнения.