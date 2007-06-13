Белорусская столица обретает европейский облик

Минские архитекторы решили поднять уровень градостроительства до самого высокого. В городе появятся первые небоскребы.

Это ряд высотных гостиниц. Одну из них планируется возвести возле здания музея Великой Отечественной на Октябрьской площади. Еще одна - до 30 этажей появится в микрорайоне Уручье. Прорабатывается возможность строительства 22-этажной гостиницы в районе стадиона "Динамо". А к проектируемому комплексу "Минск-Сити" будет подведена третья линия метрополитена.

Главный архитектор города Владимир Никитин поделился глобальными планами. Он сравнил Минск по архитектуре с другими городами Европы. Нынешний облик столицы с невысокими зданиями по градостроительству напоминает Лондон. Но вскоре в белорусской столице появятся высотные кварталы. Поднимать до небес со взлетной полосы аэропорта Минск один будут не самолеты, а лифты делового центра "Минск-Сити". Рождение его обусловлено жизнью, но такой комплекс не уместен в центральной части столицы. Столичные архитекторы сверили свои планы с мнением главы государства.

Возведение комплекса "Минск-Сити" должно быть начато в середине 2009 года. Центр деловой и мобильный - многоуровневые стоянки и подземка, третья линия метрополитена пройдет прямо под "Минск-Сити". Уже через полгода начнутся работы по ее строительству. Это пять станций протяженностью 5,5 километров.

На подходе еще четыре глобальные проекты. Россияне готовы инвестировать в строительство супермаркета в Уручье, здание представительства Москвы, и двух жилых массивов в районе проспекта Держинского и заказника Лебяжий. Постепенно будет обновляться и исторический центр белорусской столицы.

Кондиционеры и спутниковые антенны никак не вписываются в старинный стиль зданий. Памятникам архитектуры надлежит вернуть их прежнее обаяние, восстановить утраченный декор. Фасад - лицо дома, и облик города, свойственный только Минску. Главный архитектор Минска Виктор Никитин возмущен и непреклонен.

Сегодня из 10.500 антенн только 40 установлены по согласованию с местными администрациями. Такая же ситуация - с кондиционерами. Из двух с половиной тысяч - большинство размещались без разработки проектно-сметной документации. Это небезопасно для пешеходов. В новом решении Мингорисполкома будет четко прописан механизм размещения подобных устройств на фасадах зданий.

Навести порядок с установкой антенн и кондиционеров нужно. Это мнение архитекторов разделяют и минчане. Только еще добавляют: о комфорте тоже подумать необходимо.

По столичным меркам предстоит жить и столичному району. К 1 сентября Согласно поручению главы государства будут подготовлены предложения по присоединению Минского района к Минску.