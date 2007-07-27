Белорусская силиконовая долина собрала в себе идеи международных градостроителей

Архитекторы 20 стран боролись за право авторства проекта белорусского Парка высоких технологий.

Небоскребы из металла и стекла, вертолетные площадки, пятизвездочные отели и все "хай-тек навороты" - такой вариант белорусской "Силиконовой долины" предложили французские проектировщики. Однако на такой вариант уйдет четверть века, а на долгое ожидание ни у программистов, ни у резидентов отечественной кремниевой долины времени нет. Надо оценивать ситуацыю реально. Поэтому и решили, что наш парк высоких технологий будет выглядеть как функциональная "электронная деревня".

Пик парка высоких технологий будет находится на 24 этаже современного бизнес-центра, остальные застройки, где и будет производиться интеллектуальный продукт - на два-четыре этажа. Инфраструктура тоже будет соответствовать высоким технологиям.

"Белорусское чудо" - аналог американской "Силиконовой долины" построят на сорока гектарах на территории Академгородка недалеко от микрорайона Уручье. "Электронная деревня" для гениев микропроцессоров и компьютерных программ появиться на месте академического "долгостроя", когда выберут инвестора проекта.

В очереди спонсировать наш парк высоких технологий - четыре инвестора - из Японии, США, Турции и Южноафриканской республики. Выберут проект той компании, условия которой - наиболее благоприятны как для государства, так и для самих резидентов парка.

Насколько высок будет Парк высоких технологий - градостроители определили. Новая задача для проектировщиков нашей долины - воплощение необычных идей в архитектуре "IT -деревни".