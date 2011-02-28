Белорусская промышленность за 2010 год заработала почти 2,5 трлн рублей

Львиную долю чистой прибыли принесло машиностроение: ряду предприятий удалось выйти на докризисный уровень и значительно расширить рынки сбыта. И, как отмечают эксперты, чистую прибыль все больше приносят поставки не только техники, но и комплектующих к ней.

Низкопольные троллейбусы из Беларуси уже хорошо знают и в Восточной Европе, и в Латинской Америке. У завода 10 постоянных стран-партнеров. И рынок регулярно расширяется. Последние крупные контракты, к примеру, с Аргентиной и Сербией. Буквально недавно выигран тендер на поставку 102 троллейбусов в Кишинев.

На днях на рынок вышли и троллейбусы четвертого поколения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 28 февраля шла отгрузка в Калининград. И специалисты уверены: успех зависит и от того, насколько хорошо развита сервисная сеть и поставка запчастей.

Александр Вечер, начальник управления маркетинга и продаж машиностроительного предприятия:

Именно поэтому в Москве у нас есть свой Торговый Дом. Они получают запчасти от нас в режиме «Jast in time». Говоря об организации сборочного производства в Курске. При поставках в ту же Сербию, мы тоже составили необходимый ассортимент запчастей для обслуживания и ремонта там, на месте.



Удобство в обслуживании без проблем с запчастями. По этому же пути пошел и крупнейший производитель в СНГ и Европе дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной и другой спецтехники.

Машины эксплуатируются более чем в 30 странах мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И более 60% деталей, узлов и агрегатов выпускается именно на предприятии. Внешнеторговое сальдо по прошлому году – 25 миллионов долларов.

Александр Нахаенко, первый заместитель генерального директора машиностроительного предприятия:

Решение, которое у не оспаривается, – ни одна машина не идет ни в одну страну, где предварительно не проработаны вопросы сервиса, запасных частей, гарантийного и постгарантийного обслуживания.

В 2010 году мы удвоили объем реализации запасных частей.



Но пока не все предприятия смогли организовать за рубежом приличный сервис для своей техники.

Так, на прошлой неделе Президент подверг жесткой критике в этом плане работу БелАЗа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Забросали Россию автомобилями, а запчасти поставлять не хотим. А это миллионы долларов. Сегодня не обязательно новую машину поставлять – не у всех много денег. Поставляйте запчасти. Уже на меня выходят люди, которые покупали БелаЗЫ и просят разобраться, чтобы дали запчасти. 80% запчастей получают к БелАЗу из Китая.

В каждую запчасть производитель вкладывает рентабельность в десятки раз выше готового изделия. Это международный опыт. И на этом огромную прибыль получают зарубежные корпорации. Другими словами, продавать их выгоднее, чем сами машины. Почему это непопулярно у белорусских производителей – вопрос.

Александр Вечер, начальник управления маркетинга и продаж машиностроительного предприятия:

Все дело, наверное, лишь в лени руководителей и специалистах на местах. Другого объяснения этому я не нахожу. Тем более, если товар востребован и определенная товарная позиция занимает на международном рынке.



Львиную долю чистой прибыли от экспорта всей продукции промышленности приносит именно машиностроение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И, по мнению экспертов, ее можно увеличить как минимум на половину.