Прямой эфир

Белорусская продовольственная компания приступила к работе в Москве

06 января 2008 14:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Планируется, что она будет заниматься в первую очередь поставками белорусской соли на московский рынок.

А в перспективе займется реализацией плодоовощных, мясных и молочных белорусских консервов, пищевых концентратов, дрожжей и пива. Кстати, это не первый опыт создания белорусскими пищевиками подобных структур в Российской Федерации.

В настоящее время в Москве созданы три аналогичные компании по реализации белорусского сахара, кондитерской и алкогольной продукции. Кроме того, в российской столице создается крупный оптовый торгово-логистический центр. Он будет заниматься продвижением белорусских товаров на российском рынке.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
04 января 2008 17:43

С 1 января Беларусь открыла границу для высокотехнологичного оборудования

04 января 2008 14:40

Прогнозные показатели по росту зарплаты в 2007 году выполнены

04 января 2008 14:35

В Минске на 20 домов стало больше