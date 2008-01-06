Белорусская продовольственная компания приступила к работе в Москве

Планируется, что она будет заниматься в первую очередь поставками белорусской соли на московский рынок.

А в перспективе займется реализацией плодоовощных, мясных и молочных белорусских консервов, пищевых концентратов, дрожжей и пива. Кстати, это не первый опыт создания белорусскими пищевиками подобных структур в Российской Федерации.

В настоящее время в Москве созданы три аналогичные компании по реализации белорусского сахара, кондитерской и алкогольной продукции. Кроме того, в российской столице создается крупный оптовый торгово-логистический центр. Он будет заниматься продвижением белорусских товаров на российском рынке.

