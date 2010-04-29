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Белорусская правительственная делегация находится с визитом в Литве

29 апреля 2010 08:05
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В Вильнюсе сегодня торжественно откроется международная выставка «АгроБалт 2010», где наша страна представит лучшие отечественные технологии.

Здесь запланированы встречи с руководством страны, а также крупнейших литовских компаний. Наша делегация также посетит Клайпедский морской государственный порт.

Владимир Дражин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве:
У нас создано более 300 предприятий с литовским капиталом в Беларуси и более 250 предприятий с белорусским капиталом в Литве. Это проникновение двух экономик друг в друга, и это позволяется нам интенсивно продвигать наши товары не только в Литву, а поскольку Литва является членом ЕС, то и в Европейский союз. Также как и литовские товары, приходя в Беларусь могут продвигаться по территории Таможенного союза — в Россию и Казахстан.

# Экономика

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