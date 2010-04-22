Белорусская «минералка» на мировых рынках станет дороже нефти, а Украина тем временем меняет самолеты на газ

Пить или не пить. Станет ли минеральная вода золотой жилой нашей экономики?

За прошлый год белорусы наторговали H 2 O на 3 млн. долларов. Такой прогноз позволяет значительно расширить географию поставок. Тем более, что в нашей стране остается еще около 80 потенциальных месторождений, в то время как вода в ближайшем будущем станет дороже нефти.

Споры по-банковски. Финансовые мэтры со всего СНГ и Восточной Европы сегодня съедутся в Минск. Цель — Международный банковский форум. Участники из 10 стран ответят на вопрос, как эффективно использовать национальные финансы и кредиты для интеграционного взаимодействия.

Сладкая монополизация: экспорт белорусского сахара теперь прерогатива всего четырех государственных заводов. Такое ограничение предпринимательской деятельности должно исключить поставки «налево» и повысить рентабельность сахарной отрасли.

Бартер на высшем уровне. 20% скидки на российское голубое топливо будет стоить украинцам контрольного пакета акций авиаконцерна «Антонов». Теперь крупнейшие в СНГ транспортные самолеты будут переданы в руки России. Взамен же Москва гарантирует снижение транзитной цены на 80 долларов за кубометр газа.