Белорусская легкая промышленность – между строчек

Чтобы «Беллегром» громко заявил о себе в мире высокой моды, государство под гарантии правительства выделило концерну 150 миллионов евро.

Со снижением потребительского спроса столкнулись чуть ли не все fashion-производители. Вызвать шопингоманию эпатажем и гламуром в нынешних условиях получается все меньше. Все больше – дешевизной. В этих условиях можно позавидовать Китаю и Турции – странам, которые повязали своими швами чуть ли не полпланеты. Белорусская легкая промышленность рвется конкурировать с азиатскими потоками, но пока все старания видны между строчек.

Успехи китайских промышленников хорошо заметны в стране-соседке. Как отмечает Союз производителей швейных изделий России, из 14 тысяч зарегистрированных предприятий отрасли реально работают лишь 4. А из 30 крупных российских брендов одежды только два производятся на территории РФ, остальные «отшиваются» в Китае.

- Российская лёгкая промышленность развивается по другому руслу. У них государственной собственности как таковой уже нет, только частная, и не всегда всё складывается лучшим образом: даже крупное предприятие может перепродаваться несколько раз. У нас этого нет, у нас государство поддерживает легкую промышленность, - заявил Анатолий Гуров, заместитель председателя концерна «Беллегпром».

Чтобы «Беллегром» громко заявил о себе в мире высокой моды, государство под гарантии правительства выделило концерну 150 миллионов евро.

- Ведётся переоснащение: закупается новое, самое современное оборудование, переоснащаются все подотрасли – и текстильная, и трикотажная, и кожевенная, и швейная, - рассказал Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром».

Материальный вопрос – один из важнейших в «Беллегпроме» – от слова «материя». Тамара Александровна – швейных дел мастер со стажем. И знает, как шить хорошо. Как директор минского ПТК швейного производства, учит будущих fashion-гуру тканным тонкостям только на отечественных полотнах. Как профессионал - переживает за текстильное производство, которое в большинстве примеров, к ее великому сожалению, в подметки не годится импортному.

А вот белорусские текстильщики говорят, что импортные ткани – сплошная химия. И лучше нашей – натуральной и качественной – нет ничего. Цвета – дело наживное: 90 дней - и хоть серобуромалиновая шотландка будет на швейном предприятии. Да и времена колючих белорусских костюмов ушли в прошлое.

– Активно перевооружившись, применяя новые технологии в крошении и в обработке ткани, мы также серьезно уделяем внимание сырью – приобретается особо тонкая шерсть австралийского мериноса, заключены контракты с российскими компаниями-поставщиками шерсти, которые занимаются племенной работой – это тонкое волокно шерсти, оно не будет колоться, - рассказал Олег Урбанович, заместитель директора камвольного комбината.

Хочется, и колется: всё многообразие белорусского легпрома представили на этой неделе в двух выставочных павильонах Минска. Здесь коллекции на следующий сезон, и здесь же разговоры, которые перетерты до дыр: маркетинг в легпроме – что надо производить, чтобы товар продать наверняка.

Производственная цепочка маркетинговых ошибок привела к заполненным складам на концерне. И залежи можно превратить в валюту - бизнесменам дают зеленый свет в реализации белорусской моды. В столице и по всей стране создаются оптовые товарные склады отечественных товаров. Для ИП думают даже проводить голландские аукционы – когда торговля идет не на повышение, а на снижение цены.

- Одно дело, если мы будем 4 млрд. сапог Кричевского завода резиновых изделий продавать через минский оптовый рынок, а другое - если бы мы попробовали это сделать через систему голландского аукциона. Думаю, весь мир бы уже задумался, как их купить, - заявил Виктор Маргелов, председатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимателя».

Модой правят идеи. Просто Мария и просто Дарья Карсеко со своей коллекцией «Сон фараона» прошлись по подиуму белорусской «Мельницы» и дошли до венского Бала студенческой моды. В Австрии белорусскую моду поддержали, а сестер-модельеров вдохновили на новые идеи. Теперь Маша и Даша думают, как сделать несправедливо обделенные отделы мужской одежды больше и краше.

- Недостаточно внимания уделяется мужчинам, а они тоже хотят одеваться красиво и интересно, и при этом достойно выглядеть. Пока же всё в основном скучное и однообразное. Ведь необязательно использовать кричащие цвета, но всё должно быть сделано со вкусом, - говорят они.

Пока молодежь, скрестив ножницы и иглы, ждет своего звездного часа, Александра Кулакова, Андрей Сержантов и Александр Шкарубо на неделе ходили среди прилавков в универмагах и искали эпитеты применимые к белорусской моде, наподобие парижского шика, итальянского качества, английского стиля, и не находили.