Белорусская калийная компания значительно укрепит свои позиции на европейском рынке

13 июля истек срок действия антидемпинговых мер в отношении поставок хлористого калия белорусского и российского производства в страны ЕС. Они действовали с 1992 года и подлежали пересмотру каждые пять лет. Последний раз продлевались в 2006-м.

«Беларуськалий» беспошлинно поставлял в страны Евросоюза 700 тысяч тонн калийных удобрений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В случае превышения квоты применялась пошлина на импорт 27,5%. После снятия квот кампания укрепит свои позиции на зарубежном рынке, что в свою очередь окажет позитивное влияние на вклад в экономическое развитие страны.

Филипп Грицков, руководитель службы по связям с общественностью ЗАО «Белорусская калийная компания»:

После отмены антидемпинговых пошлин у нас, пожалуй, остается только два ограничения: это потребности европейских импортеров и производственные возможности наших акционеров. Больше ограничений на поставки нет никаких. То есть, мы можем поставлять продукцию российского и белорусского производства абсолютно во все страны Европейского союза.