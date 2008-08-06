"Белорусская калийная компания" создала в Америке логистическую сеть по экспорту калийных удобрений

Это позволило продукции предприятия попасть на ранее закрытые американские рынки.

Например, во Флориду и все восточное побережье США. Раньше они были монополией канадских производителей. "Беларуськалий" - один из крупнейших в мире поставщиков калийных минеральных удобрений. Сегодня на предприятии побывала делегация американских бизнесменов.

Продукция "Белоруской калийной компании" нарасхват поставляется баржами по реке Миссисипи. Подтверждение тому – делегация американских бизнесменов. Вчера они встречались с Президентом, а сегодня – готовятся спуститься в шахту "Беларуськалия". Хотят лучше познакомится с работой крупнейшего в мире поставщика калийных удобрений. В знак дружбы дарят гендиректору ковбойскую шляпу.

Несколько часов на изучение многокилометровых коридоров калийного рудника в Солигорске. Фермеры из Арканзаса и менеджеры по закупке удобрений исследуют пробы породы и красные разводы на стенах туннелей. Это и есть калий, который сегодня у сельхозпроизодителей на вес золота.

Дон Комтон выгоду чувствует за версту. И даже под землей. Его компания занимается удобрениями и кукурузой. Площади планируют расширять. Без удобрений это невозможно.

В США калийные удобрения расходится на ура даже по цене 1000 долларов за тонну. Основным поставщиком раньше была Канада. Теперь ситуация на рынке может измениться в нашу сторону. По качеству продукция БКК превосходит канадские калийные удобрения.

Сегодня на "Беларуськалии" ведется строительство двух новых рудников. Первый откроют уже в следующем году. А через 4 года объем производства должен увеличиться на полтора миллионов тонн. По подсчетам специалистов калийных залежей в Солигорске хватит еще на 300 лет.

