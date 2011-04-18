Белорусская калийная кампания может занять почти половину мирового рынка удобрений

Об этом стало известно сегодня на встрече Александра Лукашенко и Сулеймана Керимова — совладельца российского «Уралкалия». После объединения с российским «Сильвинитом» общие поставки будут идти через БКК.

Президент поручил разработать новые схемы для развития бизнеса, которые позволят увеличить прибыль от продаж ценного удобрения.

Эта встреча произошла неслучайно. Белорусская калийная кампания — детище двух крупных производителей удобрений — российского «Уралкалия» и нашего «Беларуськалия» — 50 на 50. Идея создать общего поставщика возникла в 2005 не случайно. Так избавились от ненужных посредников.

Как работает БКК, продавая хлористый калий, обсуждают на уровне Главы государства с совладельцем российской кампании Сулейманом Керимовым. Есть и еще один повод для разговора. В конце прошлого года два крупных российских производителя удобрений — «Уралкалий» и «Сильвинит» — заявили о слиянии. Лукашенко считает, что это заслуга и руководства России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это объединение, конечно, – революция на калийном рынке в мире, потому что, если наш замысел реализуется, то примерно половину всего калийного рынка будет контролировать наша компания.

Во-первых, это повышает капитализацию и «Уралкалия», и «Беларуськалия». Во-вторых, это положительно скажется на ценах на калийные удобрения в пользу производителя этих калийных удобрений. Поэтому эта консолидация нам всем на пользу.

Это повод для приятного разговора. Тем более, что как производство калийных удобрений, так и цена в последние месяцы на них растет. И объемы выросли, и цены — чуть ли не в два раза. Эта положительная динамика не может нас не радовать. Тем более, нас, Беларусь, поскольку нам сегодня очень нужна валюта, и эти валютные поступления продолжаются.

После кризиса спрос на калийные удобрения вырос вдвое. Да и цена движется вверх. В этом году в планах БКК заработать на продажах калия больше 3 миллиардов долларов. И даже это не предел. Российский «Сильвинит» тоже намерен работать через белорусскую калийную кампанию. А это уж не треть, а почти половина мирового рынка продаж калийных удобрений. Президент поручил разработать и развивать бизнес. Искать новые схемы.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь

Такая кампания должна иметь свой, например, железнодорожный транспорт, иметь свои отгрузочные терминалы для сыпучих грузов. Надо иметь свою инфраструктуру, ввести такие же терминалы в портах. Имея такие терминалы, можно предлагать калийные удобрения в режиме реального времени, что позволит поднять цену и имидж.

Перспективно производство комплексных удобрений. Мировой тренд — свести в одно — калий, азот и фосфор. Завод с таким производством хотят построить в Солигорске. Кстати, и сам «Белкалий» будет наращивать мощности. Два год назад запустили краснослободский рудник. Добывать будут к 2015 году 11 миллионов тонн калия вместо нынешних 8. А это уже другие деньги, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».