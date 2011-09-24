Белорусская хвоя в европейских виноградниках

Опоры для виноградных лоз из сосен и елей начали производить в Бегомльском лесхозе.

Простая в производстве продукция оказалась очень рентабельной. Один кубометр стоит 70 евро.

Предприятие уже отгрузило первую партию необычного товара в Латвию. За год за счет нового производства планируют получить 600 миллионов рублей дополнительной прибыли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Курныш, заместитель директора Бегомльского лесхоза:

Рентабельность порядка 30%. Сырье у нас свое, станок взят в аренду. Поэтому конечно мы получаем прибыль, и получаем эту прибыль в валюте.