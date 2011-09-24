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Белорусская хвоя в европейских виноградниках

24 сентября 2011 13:43
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Опоры для виноградных лоз из сосен и елей начали производить в Бегомльском лесхозе.

Простая в производстве продукция оказалась очень рентабельной. Один кубометр стоит 70 евро.

Предприятие уже отгрузило первую партию необычного товара в Латвию. За год за счет нового производства планируют получить 600 миллионов рублей дополнительной прибыли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Курныш, заместитель директора Бегомльского лесхоза:
Рентабельность порядка 30%. Сырье у нас свое, станок взят в аренду. Поэтому конечно мы получаем прибыль, и получаем эту прибыль в валюте.

Фото. Производство опор для виноградных лоз из сосен и елей

Фото. Производство опор для виноградных лоз из сосен и елей

# Экономика

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