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Белорусская фармацевтика расширяет рынок сбыта

17 декабря 2007 11:47
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Российский фармацевтический рынок станет более доступным для белорусских производителей. На это направлено межправительственное соглашение о развитии сотрудничества в области производства и взаимопоставок лекарственных средств. Документом, в частности, оговорено, что в отношении вывозимых из Беларуси лекарств Россия не будет применять меры нетарифного регулирования. Кроме того, при регистрации медикаментов, произведенных на территории другой стороны, будут взаимно признаваться результаты проведенных там испытаний на соответствие стандартам качества. Для белорусской стороны документ, прежде всего, даст возможность значительно расширить рынок сбыта.
# Экономика

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