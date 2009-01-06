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Белорусская энергосистема готова обеспечить устойчивое и надежное снабжение потребителей

06 января 2009 11:47
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Отпуск тепловой энергии в период сильных морозов увеличен примерно на треть. На многих ТЭЦ температура сетевой воды за последние дни увеличилась до 100 градусов и выше.Высокая загрузка сейчас на теплоэлектроцентралях. В период сильных морозов их работа – наиболее экономична – ТЭЦ отпускают больше энергии при меньших удельных затратах топлива. В "Белэнерго" подчеркнули, что "никаких аварийных ситуаций нет". Все станции подготовили оборудование к холодам и в достаточном объеме обеспечены природным газом и мазутом.
# Экономика

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