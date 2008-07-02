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Белорусская экономика становится все более привлекательной для отечественных и иностранных инвесторов

02 июля 2008 18:29
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Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

Оно по традиции проходит в канун главного государственного праздника. Особую признательность Президент выразил воинам-победителям, именно они сегодня виновники торжества. Обращаясь к ветеранам, глава государства отметил, что Беларусь – это миролюбивая и открытая страна.

Александр Лукашенко обозначил некоторые позиции Беларуси как результат, с которым встречаем главный государственный праздник. Во-первых – это новый импульс отношений с братской Россией. Во-вторых – укрепление позиций Беларуси в мировом сообществе. Президент так же  отметил, что приоритет государства – это стабильная, спокойная и безопасная жизнь граждан. Александр Лукашенко затронул вопросы развития энергетики, охраны здоровья, повышения заработной платы.

# Экономика

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