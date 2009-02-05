Белорусская экономика пока хорошо переносит воздействие глобального финансового кризиса

Об этом говорится в докладе Мирового Валютного Фонда по оценке стабильности финансовой системы Беларуси. В отчете отмечена работа банков республики по обеспечению своеобразной подушки безопасности на случай непредвиденных потерь. Сохранить позитивные показатели, по мнению специалистов МВФ, помогли меры, принятые белорусскими властями. В частности, обеспечение комплексных гарантий вкладов физических лиц. Кроме того, в последние годы был принят ряд важных законов и постановлений. Так после отмены принципа золотой акции в 2007 приватизация банков и нефинансовых организаций вышла на качественно новый уровень.