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Белорусская делегация направляется в Москву для продолжения переговоров по условиям поставок нефти

08 января 2010 15:03
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Возглавляет её первый вице-премьер Владимир Семашко. Делегация направляется в Москву по приглашению заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Сечина. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Александр Тимошенко.

Ожидается, что очередной раунд переговоров состоится завтра в правительстве России. Наша делегация, в составе которой — представители ряда профильных министерств и ведомств, наделена всеми необходимыми полномочиями для проведения переговоров и подписания соответствующих документов. При этом позиция белорусской стороны по-прежнему основывается на необходимости достижения взаимоприемлемых договоренностей в рамках действующей правовой базы белорусско-российских отношений.

В ходе предыдущих раундов переговоров, прошедших 30-31 декабря и 6-7 января, белорусским и российским экспертам не удалось существенно сблизить позиции сторон по наиболее принципиальным обсуждаемым вопросам и выйти на подписание соответствующих документов.

# Экономика

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