Белорусская атомная станция будет отвечать самым современным требованиям безопасности и надежности

Об этом заявил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. В течении 2009 года будут подготовлены документы для начала ее строительства. А к 2018-му в Островецком районе Гродненской области предстоит возвести два энергоблока белорусской атомной станции. Напомним, накануне Беларусь и Россия договорились узаконить свои отношения в сфере мирного использования атомной энергетики. Межправительственное соглашение о сотрудничестве будет подписано в ближайшие месяцы. Этот ключевой документ позволит перейти к прямым переговорам по сооружению белорусской АЭС "под ключ". Генподрядчиком в реализации этого проекта выступит российская компания "Атомстройэкспрот".