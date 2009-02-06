Белорусская атомная электростанция будет построена в том числе и за счет российских кредитов

Такая договоренность достигнута в ходе встречи первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко и главы госкорпорации "Росатом" Сергея Кириенко. Строительство белорусской АЭС планируется начать в конце этого года в Островецком районе Гродненской области. Россия присоединиться к строительству в 2010-м. АЭС будет с двумя блоками на тысячу мегаватт каждый, оснащенными водоводяными реакторами.



Возможность строительства второй ветки газопровода "Ямал-Европа" не отвергается, как отметил российский дипломат. Этот вопрос не теряет актуальности. Однако Россия не приступит к строительству через территорию Беларуси до завершения работ на газопроводах Северный и Южный поток.