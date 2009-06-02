Белорусская антикризисная программа оказалась эффективнее, чем в России (ВИДЕО)

Сергей Сидорский напомнил, что в России с начала года ВВП упал на 6-8%, в то время как в Беларуси отмечается рост более чем на 1 %.

- По окончании 5 месяцев мы сохранили свой золотой резерв. То есть мы пользуемся ресурсами, которые есть в нашей экономике, - говорит Сергей Сидорский. - Но мы не единственные в принятии наших решений. И РФ вбросила в собственную экономику для поддержания, в том числе и курса. На 20% мы сделали девальвацию, в РФ - более 30%. Над чьей экономикой надо думать и рассуждать, вывод напрашивается сам. А что касается оценки не только российского чиновника, а международных структур, у нас ежемесячно сейчас в стране находятся эксперты международного валютного фонда. И они каждый месяц с белорусским правительством мониторят белорусскую экономику. Мы подписали соответствующие соглашения и вместе смотрим, как мы движемся. Оценка самая высокая. Сейчас закончила комиссия работу, 400 млн. транш в ближайшее время Беларуси будет выделен. Разве выделили бы деньги той экономике, которая не эффективно работает и не исполняет свои обязательства? Наверно такого бы не было..

Критика в адрес макроэкономической политики властей Беларуси со стороны представителей российского Правительства - не более чем стремление «посеять панику» в нашей стране. Говоря о задержке с очередным траншем российского кредита, белорусский премьер не исключает финансовых проблем в самой России. Ведь принципиальная договоренность о поэтапном выделении нашей стране кредита была достигнута еще в конце прошлого года.

- Вчера председатель Центробанка докладывал президенту РФ. Более 20% выданных кредитных ресурсов в России приходится лонгировать и реструктурировать. А по заявлению того же центрального банка до 60% будут реструктурироваться, - говорит Сергей Сидорский. - Я думаю, что проблемы налицо. И рассказывать о проблемах своего государства прибыв в нашу страну, по крайней мере, неуместно. Поэтому вопросы, которые явно лежат на поверхности, нужно решать прежде всего господину Кудрину, который выдает деньги в свою экономику.

