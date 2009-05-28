Белорусов кормили просроченной рыбой

Бобруйское предприятие «Рыбный ряд» поставляло в торговую сеть республики морепродукты с поддельными сертификатами качества. Только на складах фирмы комиссия обнаружила рыбы с душком на сумму в 90 миллионов рублей.

О том, что продукция «Рыбного ряда» с душком, стало известно на

белорусско-российской границе. Предприятие импортировало морепродукты из Прибалтики и России. Очередной партии таможня добро не дала.

Вслед за этим, естественно, последовала комплексная проверка предприятия. Она и выявила, что только на складах здесь хранилось просроченной рыбы на сумму в 90 миллионов рублей. Кроме того, часть ее уже успели отправить в магазины

Бобруйский роддом рыбу для рожениц закупал именно в «рыбном ряду». За последний месяц получил оттуда почти 100 килограммов кеты. О том, что продукт был просроченный здесь узнали только сейчас.

На самом предприятии комментировать факт подделки документов некому. Директор с занимаемой должности снят. Отстранен от работы и его сын. Он был замом по коммерции, Временно исполняющий обязанности Михаил Кожемякин лишь отводит глаза.

После случивщегося «Рыбный двор» лихорадит. Здесь даже на фирменном магазине табличка – санитарный час. На предприятии так и говорят, испорченная рыба сильно

подпортила репутацию и теперь потребуется очень многое, чтобы исправить ее перед своими потребителями.

