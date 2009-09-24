Белорусам в Иране гарантировано особое содействие

Об этом заявил посол Исламской Республики Иран Сейед Абдолла Хосейни во время открытия белорусско-иранского экономического форума.

Не только нефть, но и газ смогут добывать в Иране белорусские компании. Никаких тендерных ограничений по участию в таких проектах для Беларуси нет. Более того, белорусам гарантировано особое содействие.

В Минск приехали представители 45 крупнейших иранских компаний и холдингов. Президентами обоих государств поставлена задача - увеличить товарооборот до одного миллиарда долларов. Значительную взаимную прибыль обещает первый совместный нефтяной проект - месторождение «Джофеир».

- Мы ожидаем президента Беларуси в течение нескольких месяцев для торжественного открытия месторождения и начала его промышленной эксплуатации. Добыча нефти на месторождении составит 50 тысяч баррелей в день. Инвестиции наши, а с белорусской стороны осуществляется техническое содействие. Мы надеемся на расширение сотрудничества с Беларусью в нефтедобыче. Иран приглашает белорусские компании поучаствовать и в других тендерах по проектам, не только в нефтеперерабатывающей, но и в газовой отраслях. Никаких ограничений для белорусских компаний нет, - заявил Сейед Абдолла Хосейни, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь.

Объем иранских инвестиций в экономику Беларуси уже достиг отметки в два миллиарда долларов. Это производство легковых автомобилей, переработка продуктов питания и торгово-логистическая деятельность. А также изготовление стройматериалов и, непосредственно, само строительство, которое будет вестись с привлечением белорусских подрядчиков.

К примеру, один только проект компании «Дидас-Интернешнл»: суперсовременный многофункциональный общественно-деловой и торгово-развлекательный комплекс «Дзержинский» обеспечит во время строительства рабочими местами около пяти тысяч человек. И вдвое большее количество будет трудоустроено на этом объекте после ввода его в эксплуатацию.