Концерн "Белнефтехим" готовит проект документов, о регулировании объемов внутреннего рынка и экспортных поставок нефтепродуктов. В настоящее время проекты обсуждаются в правительстве с участием руководства компании. Как сообщалось ранее, в целях обеспечения рентабельности поставок нефтепродуктов в Беларусь с 1 января этого года вступил в силу указ Президента, в соответствии с которым отменены оборотные налоги с выручки от продажи нефтепродуктов и снижены на 60% ставки акцизов на них. В связи с этим, концерн "Белнефтехим" рассматривает ряд мер для защиты внутреннего рынка нефтепродуктов.