«Белнефтехим» опровергает сообщения российских СМИ о продаже акций «Беларуськалия» российскому бизнесмену Сулейману Керимову

Как сообщили в правительстве, информация, распространяемая некоторыми российскими масс-медиа, в том числе отдельными падкими на сенсации телеканалами, как это часто бывает, абсолютно не соответствует действительности.

Вопрос о продаже пакета акций никогда и ни на каком уровне не обсуждался. Таких переговоров никогда не велось.

Сулейман Керимов выразил заинтересованность остаться соучредителем калийной компании, как одного из лидеров продажи калийных удобрений на мировом рынке. Но никаких переговоров о продаже какого-либо пакета акций с ним никогда не велось. Эту информацию подтвердили и в «Белнефтехиме».

Владимир Волков, заместитель председателя концерта «Белнефтехим»:

Я хочу информировать, заявить о том, что переговоров в Беларуси не ведется. Эта информация вызвана повышенным интересом к концерну, как к каждому успешному предприятию. Но данная информация не достоверна.