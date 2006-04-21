Белкоопсоюз готов инвестировать благоустройство агрогородков

37 миллиардов рублей Белкоопсоюз инвестирует в модернизацию предприятий общепита и торговых точек в агрогородках республики. Они будут обеспечены новым торговым и холодильным оборудованием.

Появится больше молодежных кафе, баров, культурно-развлекательных центров. Планируется ежегодно обновлять и торговый автопарк республики. На смену устаревшим автомагазинам придут современные, оборудованные холодильными установками. Это позволит значительно расширить ассортимент продукции и доставлять ее практически во все населенные пункты страны.

Наряду с традиционными и привычными для сельчан услугами, белорусские кооператоры намерены осваивать и новые виды деятельности: оказание бытовых и транспортных услуг. Уже в нынешнем году предприятия потребкооперации расширят зону своего влияния в развитии придорожного сервиса и примут активное участие в организации сельского экотуризма.