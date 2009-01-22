"Белкоммунмаш" и чешская лакокрасочная компания подписали контракт на сумму свыше 3 миллионов евро

В ходе официального визита предприниматели из Чехии посетили крупнейшего в СНГ производителя городского электрического транспорта.

Подписанный контракт – прямое свидетельство сотрудничества обеих стран в производственной сфере. Более того, и чешское и белорусское предприятия могут быть уверены, что их усилия поддержат правительства двух стран. Немаловажно и то обстоятельство, что белорусско-чешский товарооборот увеличился в 12 раз за последние 15 лет и превысил в 2008-м 400 миллионов долларов.

Помимо контракта с "Белкоммунмашем" белорусы и чехи открыли контактно-кооперационную биржу и подписали соглашение об экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве. Заместитель министра промышленности и торговли Чехии Милан Говорка, отметил, что Беларусь – партнер не только традиционный, но и перспективный. Чешская Республика представлена 20-ю крупными компаниями, заинтересованными в сотрудничестве с банками, предприятиями газовой, металлургической и химической промышленности, производителями электроэнергии.

Такое партнерство важно для Беларуси еще и потому, что именно Чехия сейчас председательствует в Евросоюзе.