В Минске латвийские предприниматели посетят автомобильный и тракторный заводы, центр трансплантологии.

В последнее время зарубежные инвесторы проявляют все больший интерес к созданию промышленных предприятий в Беларуси. В свою очередь для Беларуси Латвия — важнейший транзитный коридор. А рижский свободный порт — самый короткий путь для отечественных грузов к морю, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Жанета Яунземе Гренде, председатель правления Торгово-промышленной палаты Латвии:

У вас очень хорошая промышленность, у вас очень хороший агрокомплекс. У нас порты, знания и Евросоюз. Мы можем работать между собой и выходить на другие страны. Когда есть хорошая идея, ресурсы найдутся.

Несколько белорусских предприятий уже выразили желание сотрудничать с латышами. И озвучили конкретные предложения. Так, «Белкоммунмаш» готов поставлять для Риги пассажирский транспорт. А Могилев — современные

лифты. К слову, товарооборот между Беларусью и Латвией может быть увеличен в два-три раза. Сейчас он превышает миллиард долларов.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Идут переговоры между мэрией Риги и предприятиями, с нашим «Белкоммунмашем» о том, что в этом году можно создать какой-то проект: мы можем поставлять для Риги скоростные трамваи. Есть много тем для обсуждения и реализации.

Андрис Америкс, заместитель председателя Рижской Думы, председатель правления Рижского свободного порта (Латвия):

Сегодня сборка тех же самых тракторов идёт в Латвии, то дальнейший экспорт через рижский порт тоже нам очень выгоден, мы можем обеспечить эту перевалку грузов.