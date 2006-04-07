"БелКА": все под контролем

Глава Роскосмоса Анатолий Перминов взял под личный контроль вопросы подготовки к запуску белорусского космического аппарата "БелКА" и казахстанского спутника "КАЗСАТ".Об этом он сообщил в ходе доклада о состоянии российской космической отрасли вице-премьеру, министру обороны России Сергею Ивановую. При этом Анатолий Перминов отметил, что предстоящий запуск важен для поддержания тесных межгосударственных отношений.Как ожидается, запуск спутника "БелКА" должен состояться 8 июня 2006 года. Спутник создается российской ракетно-космической корпорацией "Энергия" на базе универсальной космической платформы "Виктория" по заказу Национальной академии наук Беларуси. "БелКА" будет проводить геодезические, картографические и метеорологические работы,передают информагентства.