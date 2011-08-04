БелГРЭС в Оршанском районе в следующем году полностью откажется от природного газа

Белорусская ГРЭС известна тем, что положила начало развитию отечественной энергетики. Построенная ещё в прошлом веке сейчас она работает на древесной топливе и торфе в соотношении 50/50. 5 лет назад это был пилотный проект, но с каждый годом таких станций будет всё больше.

Использование торфа, угля, древесины, биогаза, соломы сравнительно дёшево и позволяет снижать зависимость от импортных поставок газа. Сейчас идёт установка экспериментального котла, произведённого, кстати, в Беларуси — в своё время президент давал такое поручение. Работа двух таких сэкономит 4,5 миллиона долларов.

Геннадий Ган, директор филиала «Белорусская ГРЭС» РУП «Витебскэнерго»:

В настоящее время у нас себестоимость гигакалории составляет 51 доллар. При установке этого котла мы выйдем на 39 долларов за гигакалорию.

Модернизация электросистемы страны началась с середины 90-х. За это время удалось добиться неплохих результатов: полным ходом идёт госпрограмма по увеличению доли местных видов топлива в общем балансе республики до 25%. Если 6 лет назад в «Белэнерго» на таком сырье работало всего лишь одно предприятие, то в этом году — уже восемь.

Александр Озерец, министр энергетики Республики Беларусь:

Что касается отрасли, то за последние пять лет построено 10 мини-ТЭЦ на местных видах топлива — последняя из них будет введена в эксплуатацию в сентябре. К концу года будет введён котёл на Белорусской ГРЭС — первенце энергетики Республики Беларусь. И до 2015 года на объектах электроэнергетики будет построено ещё 10 мини-ТЭЦ на местных видах топлива.

Если в масштабах страны БелГРЭС — небольшая электростанция, то для района это мощный энергетический стержень, вокруг которого развивается и социальная, и производственная сфера. Например, уже четыре года Ореховск обеспечивается теплом в межотопительный период только от котла станции. За 2010 год на БелГРЭС использование древесины и торфа заместило более 9 миллионов кубометров газа.

Президент обсуждал с руководством Витебской области вопросы развития Оршанского района в целом. Местная власть будет делать упор на сельхозпроизводство: например, к 2015 году построят 150 новых товаро-молочных ферм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Главное сейчас — не остановиться в строительстве. Сколько есть денег — раздать губернаторам, но объёмы ввода остаются прежними. Хотите экономьте, хотите — нет, но если надо 300 ферм построить и вы затребовали 5 триллионов, а вам дадут 3 — за 3 триллиона должны 300 ферм построить.

Одним из крупнейших потребителей тепловой энергии БелГРЭС является филиал «Тепличный» РУП «Витебскэнерго». Сады теплиц под контролем умной техники. В общем, это предприятие — в своём роде мини-холдинг: на предприятии занимаются не только выращиванием овощей, но и их хранением, переработкой, а также реализацией через собственную торговую сеть — 80% продукции продают сами. Есть даже литейный и швейный цеха: а первом производят полиэтиленовую тару для торговли, которую раньше приходилось покупать за границей. Планируют расширяться и строить новые теплицы по самым современным технологиям.

Александр Лукашенко:

Давайте договоримся так: он делает электричество, он его продает. Это его основной продукт. Тепло потерять мы не должны. Господь велел на всех его объектах, где есть тепло, помочь в этом плане. Посадить эти теплицы. Так вы по себестоимости в хвосте будете плестись у него.

Если планы в филиале «Тепличный» реализуются, то к 2015 году выручка вырастет почти в три раза, появятся 50 новых рабочих мест. Если заглянуть в историю предприятия, то окажется, что оно было создано на базе присоединённого убыточного хозяйства, а теперь оно представляет собой безотходное экологически чистое производство с неплохой рентабельностью.

Татьяна Мысько, экономист по сбыту филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:

С каждым годом экспорт у нас будет расти, потому что увеличиваются объёмы своей продукции. В основном покупают наши соседи — Россия.

Татьяна Мысько, директор филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго»:

ГРЭС играет важную роль. Мы должны построить ещё огромную современную теплицу — это перспектива и для нас, и для посёлка Ореховск.

В области разработали и программу малой энергетики Витебщины: в ближайшую пятилетку на поток станет использование энергии солнца, ветра, воды. В частности, будет эксплуатироваться 7 гелиоустановок для горячего водоснабжения. В перспективе это позволит сэкономить 27 кубометров природного газа. 75% тепла и электричества для нужд ЖКХ будет уже из местных видов топлива.