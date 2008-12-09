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Бельгийский бизнес готов инвестировать в Беларусь

09 декабря 2008 18:38
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В частности речь идет о создании транспортно-логистического центра в Национальном аэропорту Минск. Как было заявлено сегодня на переговорах в Совете министров, интерес бельгийцев продиктован выгодным географическим положением Беларуси. Вся Западная Европа связывает с нашей страной будущее развитие Евроазиатского транспортного коридора. Сегодняшняя встреча стала результатом недавно прошедшего в Лондоне белорусского инвестиционного форума. Представитель бельгийской стороны Фредди Опсомер отметил что есть реальная возможность расширить с Беларусью привычные рамки сотрудничества помимо транспортно-логистической сферы. Это перспективно для всей Европы. При этом бельгийский бизнесмен готов выступить даже в роли народного дипломата.
# Экономика

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