Бельгийский бизнес готов инвестировать в Беларусь

В частности речь идет о создании транспортно-логистического центра в Национальном аэропорту Минск. Как было заявлено сегодня на переговорах в Совете министров, интерес бельгийцев продиктован выгодным географическим положением Беларуси. Вся Западная Европа связывает с нашей страной будущее развитие Евроазиатского транспортного коридора. Сегодняшняя встреча стала результатом недавно прошедшего в Лондоне белорусского инвестиционного форума. Представитель бельгийской стороны Фредди Опсомер отметил что есть реальная возможность расширить с Беларусью привычные рамки сотрудничества помимо транспортно-логистической сферы. Это перспективно для всей Европы. При этом бельгийский бизнесмен готов выступить даже в роли народного дипломата.