Белэнерго и Минэнерго принимают меры по покупке валюты для расчета с «Интер РАО ЕЭС»

Белорусские потребители не пострадают от снижения импорта электроэнергии российским «Интер РАО ЕЭС». Об этом сегодня сообщили в Министерстве энергетики нашей страны.

Общий процент российских поставок в балансе суточного потребления республики незначителен. Его можно покрыть ранее незадействованными внутренними ресурсами.

Вопрос с задолженностью белорусской стороны перед «Интер РАО ЕЭС», который сейчас составляет 1,5 миллиарда российских рублей, решается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Зенькович, помощник министра энергетики Республики Беларусь:

Сегодня «Интер Рао ЕЭС» действительно сократило поставки в Беларусь в два раза. Но это некоим образом не скажется на белорусских потребителях. Суточное потребление, которое шло от РАО ЕЭС, — 7%. Оно будет возмещаться внутренними ресурсами. У нас не были задействованы все мощности. Сейчас они полностью подключены. Что касается оплаты долга, то Белэнерго и Минэнерго принимаются все меры, необходимые для покупки валюты, чтобы рассчитаться с «Интер РАО ЕЭС».