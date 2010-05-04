БелАЗы отправились в Венесуэлу и Бразилию

62 страны экспорта - БелАЗ занимает более трети мирового рынка крупнотоннажных автомобилей.

Сергей Чумаков, начальник коммерческого отдела по странам дальнего зарубежья ОАО « Белорусский автомобильный завод:

Наша техника работает в Австралии, Чили. Большие поставки в Китай.

Белорусский автомобильный завод осваивает Латинскую Америку. Южную Америку БеЛАЗ открыл для себя еще в 2007. Сегодня с Каракасом уже прочные контракты. Более 60 единиц белорусской техники в этом году отправятся в Венесуэлу. До Венесуэлы - путь по морю. Месяц-полтора идет техника. Кроме белорусских самосвалов в этом году в Венесуэлу отправятся и погрузчики.

Белорусские самосвалы скоро могут опробовать дороги Бразилии. Страна занимает второе место в мире по добыче железной руды после Китая.

490 лошадиных сил под капотом. Более 50 тонн веса. Здесь установили мощные кондиционеры.

Андрей Чеснаков, заместитель начальника главного конвейера Белорусского автомобильного завода:

Шины из специальной резины, способной выдержать высокие температуры.

Сергей Чумаков:

Основная потребность Бразилии – самосвалы большой грузоподъемности: 130, 220 тонн. В Бразилии самосвалы производят до 45 тонн.

Анастасия Корниенко, Алексей Юнаш, телекомпания «СТВ».