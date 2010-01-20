«Белавиа» открыла новый маршрут «Минск-Рига». Латвийские бизнесмены довольны

Эта надпись на табло в национальном аэропорту Минск была не столько долгожданной. Скорее необходимой, как сам воздух. К слову, по нему из Риги и обратно летали и раньше. Только один раз в день. И только на латвийском самолете.

Григорий Померанцев, вице-президент авиакомпании «Air Baltic» (Латвия):

Уже в прошлом году мы увидели, что средняя загрузка рейсов подходит к той черте, когда необходимо увеличение емкостей. ...Мы постоянно отвечали на вопросы наших пассажиров, почему только один рейс в день, ведь для бизнесменов очень важно время.

Однако ждать у Балтийского моря погоды – тем же бизнесменам больше не придется. Отныне летать из Риги в Минск и обратно они смогут каждый день.

Первый перелет из Минска в Ригу будет вот на таком СRG – 100. Этим комфортабельным канадцам Белавиа отдаст предпочтение и в дальнейшем. Хотя пассажиропоток еще будет исследоваться. И если он будет увеличиваться – авиакомпания подключит к новому рейсу и Боинг.

Стоимость перелета – 78 евро. Время в пути – час. То, что этот рейс действительно окрыляет - подтвердили и первые пассажиры. Среди них – постоянные посетители Беларуси.

- Я думаю, что это здорово..Раньше приходилось оставаться ночевать в Риге, неудобно было. А сейчас я могу решить свои вопросы и улететь домой.

Главная сторона этой медали - экономическая. Ведь новый рейс – дорожка для притока инвестиций. Их из Латвии только за 4 года поступило в нашу страну на сумму около 600 миллионов долларов. Другими словами, Латвия входит в 10 ведущих стран-партнеров Беларуси.

Майра Мора, чрезвыйчайный и полномочный посол Латвийской республики в Республике Беларусь:

Логистика играет очень важную роль в развитии экономических отношении. Из практикия знаю, что люди были очень недовольны. Рейсы были переполнены. И открытие второго рейса – очень хороший поступок с белорусской стороны.

Анна Бунькова, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ