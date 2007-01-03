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"Беларуськалий" увеличивает объем выручки

03 января 2007 11:54
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Около миллиарда долларов составит объем выручки объединения "Беларуськалий" за 2006 год. Этот результат достигнут несмотря на все издержки, которые были в прошлом году с поставкой калия на внешний рынок. Напомним, в июле 2006 года был подписан контракт с китайскими компаниями на поставку калийных удобрений, и экспорт был возобновлен. И хотя "Белорусская калийная компания" в минувшем году продала калия несколько меньше, чем в предыдущем, в денежном выражении потерь нет. В настоящее время все проблемы между партнерами в "Белорусской калийной компании" решаются. Акции объединения в равной доле принадлежат Беларуси и России. Компания реализует продукцию "Беларуськалия" и российского "Уралкалия" на рынке 68 стран мира. Ежемесячные поставки - более миллиона тонн калийных удобрений.
# Экономика

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