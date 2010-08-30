«Беларуськалий» преобразован в открытое акционерное общество со 100% долей государства

Теперь это крупнейшее АО за всю историю приватизации в Беларуси. Его уставный фонд составляет почти 6 триллионов рублей. Номинал одной акции – около 3,5 миллионов.Президент страны внес предприятие в перечень стратегических акционерных обществ, акции которых не могут быть проданы членам трудового коллектива на льготных условиях. В Беларуси практика отказа от льготной приватизации применяется по отношению к реформируемым активам, представляющим высокий интерес для инвесторов.