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«Беларуськалий» получит от Сбербанка Росcии и «Дойче банка» кредит в $2 млрд

05 августа 2011 13:50
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Эту информацию озвучил глава российского банка Герман Греф на встрече с премьером Владимиром Путиным в Сочи.

Председатель правительства России поручил рассмотреть возможность финансирования нескольких проектов в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эксперты Сбербанка уверены в надежном обеспечении кредита и стабильности заемщика.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка Российской Федерации:
Для нас это достаточно надежный хороший кредит. 90% продукции предприятие поставляет на экспорт. Также мы берем залог в 35% акций. Все это делается по международным стандартам.

# Экономика # Белоруссия

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