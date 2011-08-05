«Беларуськалий» получит от Сбербанка Росcии и «Дойче банка» кредит в $2 млрд

Эту информацию озвучил глава российского банка Герман Греф на встрече с премьером Владимиром Путиным в Сочи.

Председатель правительства России поручил рассмотреть возможность финансирования нескольких проектов в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эксперты Сбербанка уверены в надежном обеспечении кредита и стабильности заемщика.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка Российской Федерации:

Для нас это достаточно надежный хороший кредит. 90% продукции предприятие поставляет на экспорт. Также мы берем залог в 35% акций. Все это делается по международным стандартам.