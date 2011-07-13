«Беларуськалий» будет без ограничений поставлять удобрения в Евросоюз

ЕС отменил адтидемпинговые меры в отношении поставок белорусских минеральных удобрений.

«Беларуськалий» уверенно занимает лидирующие позиции на рынке минеральных удобрений, производит каждую седьмую тонну в мире. Ежегодно в ЕС «Беларуськалий» поставлял 700 тысяч тонн минеральных удобрений. Могли бы и больше. Но превышение этой квоты предусматривало уплату пошлины.

Антидемпинговые меры Европа ввела в 1992 году для того, чтобы поддержать своих калийщиков. Каждые пять лет эти квоты пересматривались. В 2005 году открылась «Белорусская калийная компания». Одна из главных ее целей — наращивание объемов продаж. Тогда же и начались переговоры по отмене пошлин. Усилия увенчались успехом — Евросоюз отменил квоты. После снятия их кампания укрепит свои позиции на европейском рынке. Это, в свою очередь, окажет позитивное влияние на вклад в экономическое развитие страны.

Филипп Грицков, руководитель службы по связям с общественностью ЗАО «Белорусская калийная компания»:

После отмены антидемпинговых пошлин у нас, пожалуй, остается только два ограничения — потребности европейских импортеров и производственные возможности наших акционеров. Больше ограничений на поставки никаких нет. То есть мы можем без ограничений поставлять нашу продукцию, хлористый калий и российского, и белорусского производства абсолютно во все страны Европейского союза. Сегодня потребности европейского рынка составляют порядка 7-8 миллионов тонн.

Во всем мире в последние годы все очевиднее становится проблема нехватки пищевых ресурсов. Как следствие, растет потребность в закупках столь необходимых сельскому хозяйству калийных удобрений. Сбалансированное питание растений способствует получению продукции высокого качества, снижает потери при хранении. И для Европы, которая наращивает аграрный потенциал, решение об отмене квот на этом фоне — шаг вынужденный, но и закономерный, в очередной раз доказывающий, что конструктивный взаимовыгодный диалог всегда взаимовыгоднее односторонних ограничительных мер, часто вводимых исключительно из конъюнктурных соображений.

Юрий Шевцов, политолог:

Это сигнал готовности Европы начать процесс потепления отношений. С их стороны это скорее сигнал того, что пора начинать примирение, и они к этому, возможно, готовы.

Беларусь на самом высоком уровне тенденцию просчитала уже давно. Об изменениях на рынке не раз говорил президент страны. А потому политика поддержки отечественного производителя удобрений проводилась, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».