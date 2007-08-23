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Беларуси впервые присвоены рейтинги

23 августа 2007 08:55
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Международное рейтинговое агентство "Мудис Инвестор Сервис" впервые присвоило Беларуси рейтинги. Прогноз - "стабильный".

Как сообщается в пресс-релизе, потолок валютного рейтинга страны установлен на уровне "Ba2", рейтинг эмитента обязательств в иностранной и национальной валютах - "B1", потолок рейтинга валютных депозитов банков - "B2", потолок рейтинга страны в национальной валюте и потолок рейтинга депозитов в национальной валюте - "Baa3". 

Агентство "Мудис Инвестор Сервис" - одно из наиболее авторитетных и широко используемых источников кредитных рейтингов, аналитических исследований и материалов по анализу рисков в мире. Присвоение данных рейтингов нашей стране входит в число мер, призванных увеличить приток иностранных инвестиций.

# Экономика

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