Беларуси нужны предприниматели в производстве

Развитию предпринимательства в сфере производства необходимо особое внимание. Такое мнение прозвучало сегодня в Минске на заседании Совета по развитию предпринимательства.

Так, будет уделяться внимание формированию национальной отраслевой структуры предпринимательской деятельности, стимулированию развития бизнеса в малых городских поселениях и сельской местности.

В целом, частный сектор занял свое место в экономике Беларуси и играет немаловажную роль в ее социально-экономическом развитии. При этом, на начало текущего года, более 40% малых предприятий и до 80% индивидуальных предпринимателей были заняты в сфере торговли, тогда как любое государство заинтересовано в первую очередь в развитии производства.

В будущем выработка мер поддержки малого и среднего бизнеса должна осуществляться государством с тесном сотрудничестве с деловыми кругами.

— За последние два года, если взять цифры, число наших предприятий в 1,8 раза выросло. Количество индивидуальных препринимателей – в 1,2 раза. К сожалению, пока тенденция такая, что у нас больше всего предпринимателей занимается торговлей. Мало промышленных, мало производственных, мало сельскохозяйственных. Основная задача Совета на сегодня – добиться, чтобы мы не просто количественно расширялись, но и качественно преображались, — заявил Мечислав Витковский, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь.