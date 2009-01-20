Беларуси и Украине необходимо сохранить высокую динамику торгово-экономических отношений

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко в Чернигове на встрече в узком составе со своим украинским коллегой Виктором Ющенко.

Развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран и сохранение его положительной динамики стало главной темой переговоров. Президенты отметили, что «наши страны в последние годы достигли высокого роста товарооборота». Встреча в формате один на один продолжалась более трех часов. Обсуждались также вопросы сотрудничества в энергетической и пограничной сферах. Говоря о мировом экономическом кризисе, Александр Лукашенко заметил, что он долго не продлится, но и Беларусь, и Украина должны выйти из него еще более крепкими.

Виктор Ющенко: «Думаю можно дать хорошую оценку динамике наших отношений. Каждый год она увеличивается на 70 % и уже превышает 6 с лишним миллиардов долларов. Это говорит о том, что и на высшем уровне, и на уровне правительства, безусловно, есть множество вопросов, которые нам нужно активизировать. Оборот в 6 миллиардов - это не тот оборот, который появляется стихийно, и способен развиваться самостоятельно. Нужна государственная политика с обеих сторон».

Сегодня же состоялась встреча и в расширенном составе. По ее окончании, Беларусь и Украина заключили меморандум о сотрудничестве в энергетике. Беларусь покупала и будет покупать украинскую электроэнергии. Стороны также подписали Консульскую конвенцию и меморандум между правительствами и нацбанками двух стран. В присутствии президентов подписано межправительственное соглашение об упрощенном порядке проезда участка автодороги Славутич - Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Беларуси. Украинские специалисты пользуются этим направлением, поэтому необходимо, чтобы здесь действовала упрощенная схема. По окончании встречи президенты ответили на вопросы журналистов.

