Беларусбанк за май-июль 2011 года продал около 4,5 млн долларов 5 000 человек

Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Порядок продажи валюты физическим лицам для совершения ими социально значимых расходов за пределами Республики Беларусь, утвержден Правлением ОАО «АСБ Беларусбанк». В разряде социально значимых - лечение за рубежом по медицинским показаниям, учеба в других государствах, выезд за границу в связи с тяжелой болезнью или смертью родственников. Также осуществляется продажа валюты на иные, социально значимые цели, в связи с увеличившимся количеством обращений спортивных клубов, творческих коллективов, выезжающих с целью представления республики за рубеж, а также по программам оздоровления детей с пострадавших в результате аварии на ЧАЭС территорий.



Есть практика продажи валюты и на оздоровление за границей. Выделение банком валюты в данном случае осуществляется по остаточному принципу, решение принимается по каждому конкретному случаю и также, с учетом наличия подтверждающих предстоящие расходы документов.

Продажа валюты учреждениями банка осуществляется в безналичном порядке с зачислением на текущий, вкладной счет или карт-счет клиента с преимущественным последующим международным переводом иностранной валюты на задекларированную цель (т.е. на счета учреждений медицинской и образовательной сферы), в исключительных случаях валюта может быть выдана наличными.

Продажа валюты осуществляется по курсам, установленным в учреждениях банка на день осуществления операции.



Чтобы приобрести валюту на социальные цели необходимо обратиться в учреждение банка по месту жительства (по месту наличия вкладных/текущих счетов). К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие цель и необходимую сумму валюты. Пакет документов в каждом отдельном случае определяется индивидуально. К примеру, для оплаты обучения требуются копии договора на обучение, документа, удостоверяющего статус студента, вызов на сессию, счет-фактура на оплату, проездные билеты и т.д. Контроль обоснованности покупки осуществляют учреждения банка. Финансовый комитет банка дополнительно рассматривает обоснованность подачи заявлений. В случае положительного решения разрешение на осуществление продажи доводится до учреждения банка, принявшее заявление и информирующее заявителя о возможности приобретения и выделенной сумме валюты. Заявитель информируется как о положительном, так и об отрицательном решении комитета.



В экстренных случаях, например, в случае смерти близкого родственника, который проживал за границей, решение о продаже инвалюты может быть принято руководителем учреждения банка самостоятельно с последующим одобрением продажи.



За май-июль 2011 года в Беларусбанк обратилось более 5 тысяч человек. На социальные цели было продано около 4,5 млн. долларов в эквиваленте.



С целью обеспечения большей доступности услуги продажа валюты населению на социально значимые цели будет организована также в банках Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, Альфа-Банк.

