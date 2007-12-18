Беларусбанк в будущем году откроет представительство в Лондоне

Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правления банка Владимир Новик. Подобные структуры уже действуют в Китае, России, Польше и Германии. Открытие новой - станет следующим шагом Беларусбанка на пути в мировое финансовое сообщество. Сегодня банк отмечает 85-летие со дня основания. За это время его совокупные активы превысили 7 млрд. долларов. Он в списке крупнейших банков Европы. А в качестве признания авторитета на международном рынке в этом году Беларусбанку впервые присвоен ряд рейтингов.