Беларусбанк признан лучшим в мире по качеству обслуживания клиентов

На ежегодной конференции агентов компании Western Union, прошедшей в марте в Кейптауне (ЮАР), ОАО АСБ Беларусбанк признано лучшим банком мира по качеству обслуживания клиентов Western Union в 2008 году (Service Excellence Winner 2009), сообщили БЕЛТА в банке.

В работе конференции приняли участие руководители крупнейших банков и финансовых компаний мира.

В Беларусбанке отметили, что вручение такой награды стало высокой оценкой не только достижений банка в предоставлении клиентам услуг по переводам по системе Western Union, но и признанием его лидирующих позиций на рынке розничного банковского обслуживания. Банк является безусловным лидером по количеству пунктов Western Union на территории Беларуси: на 1 апреля 2009 года в стране работало 720 пунктов ОАО "АСБ Беларусбанк" из 1105 пунктов обслуживания всего. Банк обеспечивает качественное обслуживание клиентов за минимальное время и успешно решает нестандартные ситуации, связанные с осуществлением переводов клиентами.

Отделения банка, осуществляющие переводы по системе Western Union, неоднократно становились победителями конкурсов, проводимых компанией Western Union. Так, по итогам работы в 2008 году операционный отдел филиала №802 ОАО "АСБ Беларусбанк" в Барановичах занял первое место в конкурсе "Лучшие команды страны", а отделение № 703/80 ОАО "АСБ Беларусбанк" в Бобруйске одержало победу в международном конкурсе "Клуб 500" в номинации "Лучшее обслуживание" среди стран Восточной Европы и СНГ.

Признание Беларусбанка лучшим в мире по качеству обслуживания клиентов стало подтверждением верной стратегии банка, направленной на постоянное повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг по переводу средств клиентов.