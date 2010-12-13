«Беларусбанк» подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на 145 млн долларов

Это уже седьмой и самый объемный кредит в истории банковской системы нашей страны.

Преимущество подобных заимствований в том, что банк не должен предоставлять никакого залога, стоимость кредита невысока, а срок погашения в среднем — год. Средства выделил международный синдикат, в который входят банки Германии, Швейцарии, Венгрии и России. И это еще одно подтверждение стабильности белорусской финансовой системы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Дитер Райсс, старший вице-президент немецкого коммерческого банка:

Мы давно работаем с «Беларусбанком», и уже убедились в его надежности. При этом кредит доверия высок не только к этому банку, но и ко всей белорусской банковской системе. Сегодня она очень стабильна. Потому синдикат выделяет такой объемный кредит. Его размер свидетельствует о том, что наше доверие сегодня даже выше потребностей этого банка.

Надежда Ермакова, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Деньги пойдут на финансирование экономики Беларуси. Они будут идти в первую очередь на техническое перевооружение и на оборотные средства, которые необходимы для предприятий.