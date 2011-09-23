Беларусбанк не будет поднимать процентные ставки по уже заключенным кредитным договорам, а также для многодетных семей

Рыночные курсы основных видов валют продолжают устойчивое снижение. По итогам очередного дня торгов на дополнительной сессии белорусской валютно-фондовой биржи, курс доллара снизился на 60 рублей и составил 7 890.

Таким образом, за последнюю неделю белорусский рубль укрепился по отношению к доллару на 8,3%, а к российскому рублю – более чем на 19%. Эксперты прогнозируют и дальнейшее его укрепление.



Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Если оценивать результаты сегодняшних торгов, то по торгам в долларах объем предложений составлял около 38 млн, а заявки на спрос – около 20. То есть спрос в два раза ниже, чем предложение. Соответственно, произошло очередное падение.

Видно, что рынок потихоньку начинает набирать обороты, объемы торгов возрастают, и желающих продавать сейчас намного больше, чем покупать.

Александр Готовский, экономический аналитик:

Тенденция эта объективна. И все показатели, которые складываются сейчас в экономике, друг с другом балансируются. Экономика должна выйти на некий сбалансированный уровень, на конкурентоспособность. То есть соотношение курса, зарплат, цен.

И стало известно, что Беларусбанк не собирается поднимать процентные ставки по уже заключенным кредитным договорам, а также для многодетных семей. Повышение, о котором заявлено в связи с ростом ставки рефинансирования, может коснуться только новых договоров. При этом размер новой процентной ставки по-прежнему зависит от места проживания кредитополучателя, а также от его средней заработной платы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».