Беларусбанк не будет поднимать процентные ставки по уже заключенным кредитным договорам, а также для многодетных семей

Таким образом, за последнюю неделю белорусский рубль укрепился по отношению к доллару на 8,3%, а к российскому рублю – более чем на 19%. Эксперты прогнозируют и дальнейшее его укрепление.
Валерий Полховский, финансовый аналитик:
Если оценивать результаты сегодняшних торгов, то по торгам в долларах объем предложений составлял около 38 млн, а заявки на спрос – около 20. То есть спрос в два раза ниже, чем предложение. Соответственно, произошло очередное падение.
Видно, что рынок потихоньку начинает набирать обороты, объемы торгов возрастают, и желающих продавать сейчас намного больше, чем покупать.
Александр Готовский, экономический аналитик:
Тенденция эта объективна. И все показатели, которые складываются сейчас в экономике, друг с другом балансируются. Экономика должна выйти на некий сбалансированный уровень, на конкурентоспособность. То есть соотношение курса, зарплат, цен.
И стало известно, что Беларусбанк не собирается поднимать процентные ставки по уже заключенным кредитным договорам, а также для многодетных семей. Повышение, о котором заявлено в связи с ростом ставки рефинансирования, может коснуться только новых договоров. При этом размер новой процентной ставки по-прежнему зависит от места проживания кредитополучателя, а также от его средней заработной платы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».