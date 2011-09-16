Беларусбанк больше не планирует продавать валюту населению на социальные цели, как ранее

Действующим порядком продажи наличной валюты физическим лицам для совершения ими социально значимых расходов за пределами Республики Беларусь, утвержденным Правлением ОАО "АСБ Беларусбанк", определено, что продажа валюты на эти цели осуществляется по курсам, установленным в учреждениях банка на день осуществления операции, сообщает пресс-служба ОАО "АСБ Беларусбанк".

В условиях перехода к равновесному курсу иностранной валюты, открытия дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже, установления обменных курсов ОАО "АСБ Беларусбанк" (согласно рекомендаций Национального банка Республики Беларусь) с учетом курсов, сложившихся на торгах БВФБ, а также в условиях отсутствия ажиотажного спроса со стороны населения на иностранную валюту, банк не видит целесообразности в дальнейшем осуществлении продажи иностранной валюты физическим лицам на социально значимые цели. На данном этапе приобрести доллары, евро, российские рубли для лечения, учебы, посещения больных родственников и другие социально значимые цели можно в свободной продаже, исходя из объемов приобретенной валюты у населения.

Тем не менее все ранее поданные заявления физических лиц будут рассмотрены банком, заявителям будет предоставлена возможность приобрести иностранную валюту вне зависимости от объемов покупки у населения учреждениями банка, осуществившими прием заявлений, но уже по новому курсу.



С момента принятия банком порядка продажи наличной валюты физическим лицам для совершения ими социально значимых расходов за пределами Республики Беларусь (13.05.2011), банком рассмотрено 12 тыс. обращений граждан, суммарный объем продажи составил 12,5 млн в эквиваленте долларов США.