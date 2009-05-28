Беларусь запросила у России кредит на строительство АЭС в объеме $9 млрд.

Министр финансов России Алексей Кудрин подчеркнул, что говорить о кредитовании строительства АЭС пока рано, так как еще не подписано соглашение о ее строительстве.

Он также отметил, что до принятия решения о финансировании российская сторона намерена убедиться в том, что будут рынки сбыта белорусской электроэнергии.

Сейчас происходит анализ перспектив вложения в эту станцию, идет техническая оценка проекта, его перспектив, - цитирует Кудрина БелТА.

Что касается обращения Беларуси о получении кредита в объеме 100 млрд. российских рублей, то решение по этому вопросу пока не может быть принято, так как не решен вопрос о предоставлении Беларуси очередного транша российского кредита в объеме $500 млн., уточняет агентство.