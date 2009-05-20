Беларусь закрепилась в пятерке основных торговых партнеров России

Беларусь по итогам первого квартала нынешнего года закрепилась в пятерке основных торговых партнеров России, среди стран СНГ уверенно занимает первое место по объему товарооборота с Россией.

Доля Беларуси во внешней торговле России в январе-марте составила 5,3%. По итогам 2008 года этот показатель равнялся 4,7%.

Следует отметить, что существенное снижение товарооборота с Россией наблюдается практически у всех государств мира. В целом российский внешнеторговый оборот в первом квартале уменьшился по сравнению с январем-мартом 2008 года на 44,7%.

В списке ведущих торговых партнеров России в январе-марте первое место закрепил за собой Китай: их взаимный товарооборот составил $7 млрд. 811,2 млн. (снижение на 38,5%). Второе место заняла Германия - $7 млрд. 280,9 млн. (на 54,3% меньше), третье - Нидерланды ($7 млрд. 47,5 млн., на 50,7% меньше), четвертое - Италия ($6 млрд. 190,8 млн., на 50% меньше).

Беларусь по объему торговли с Россией опередила в январе-марте подавляющее большинство стран Евросоюза, в том числе Великобританию и Францию, а также такие экономически развитые государства как США, Канада, Япония, Южная Корея и др., передает БЕЛТА.